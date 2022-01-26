Стоимость нефти снизилась в ожидании данных ФРС США

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на фоне общего пессимизма на фондовых рынках в преддверии результатов заседания ФРС США.

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на фоне общего пессимизма на фондовых рынках в преддверии результатов заседания ФРС США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%, до 86,85 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 85,24 доллара.

Инвесторы в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор сообщит о скором ужесточении монетарной политики.

Снижению цен на "черное золото" также способствуют данные от Американского института нефти (API) по недельным запасам в США. Так, за неделю, завершившуюся 21 января, показатель снизился на 0,87 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,4 млн.