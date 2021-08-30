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Стоимость газа в Европе превысила $600

Стоимость газа в Европе превысила $600 В ходе торгов в понедельник стоимость газа в Европе превысила 600 долларов США за 1 тыс. кубометров или 49,26 евро за МВт/ч.
Энергетика
30 августа 2021 г. 19:04
Стоимость газа в Европе превысила $600

В ходе торгов в понедельник стоимость газа в Европе превысила 600 долларов США за 1 тыс. кубометров или 49,26 евро за МВт/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

На прошлой неделе газ стоил порядка 580 долларов США за 1 тыс. кубометров. Однако в течение нескольких дней его стоимость упала почти на 100 долларов США. Причиной этому послужили ложные слухи о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.

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