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США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти

США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти Администрация США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен.
Энергетика
11 августа 2021 г. 15:07
США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Администрация США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что сотрудники администрации американского президента Джо Байдена на этой неделе поговорили с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. По мнению Белого дома, решение 18 июля о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно "просто недостаточно" во время "критически важного момента глобального восстановления".

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