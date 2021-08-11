Администрация США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.
Отмечается, что сотрудники администрации американского президента Джо Байдена на этой неделе поговорили с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. По мнению Белого дома, решение 18 июля о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно "просто недостаточно" во время "критически важного момента глобального восстановления".