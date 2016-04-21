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    ​США и страны Персидского залива обсудят цены на нефть

    Соединенные Штаты и ССАГПЗ запустят новый уровень экономического диалога с акцентом на адаптацию к низким ценам на нефть

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ США вместе с партнерами из стран Персидского залива обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе цены на нефть.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил президент США Барак Обама после саммита в Эр-Рияде.

    "Соединенные Штаты и ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) запустят новый уровень экономического диалога с акцентом на адаптацию к низким ценам на нефть, а также усиление экономических связей и поддержку реформ, которые помогут обеспечить новые рабочие места для молодежи", - сказал Б.Обама.

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