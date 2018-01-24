Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с соучредителем и исполнительным директором американской компании "Blackstone"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 23 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с соучредителем и исполнительным директором американской компании Blackstone Стивеном Шварцманом.

Как сообщает Report, Стивен Шварцман сказал, что некоторое время назад был в Азербайджане, отметил, что история и современный облик нашей страны произвели на него глубокое впечатление. Oн подчеркнул, что компания Blackstone успешно сотрудничает с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев позитивно оценил сотрудничество компании Blackstone с нашей страной. На встрече были обсуждены вопросы будущего сотрудничества.