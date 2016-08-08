Ильхам Алиев: SOCAR заинтересован в совместной работе с Россией и Ираном

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заинтересована в совместной с Ираном и Россией работе в их секторах Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехстороннего саммита, проходящего в Баку.

"В свою очередь Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заинтересована в участии в работах, проводимых в иранском и российском секторах Каспия. Трехсторонний формат создаст хорошие возможности для того, чтобы поднять наше экономическое сотрудничество на более высокий уровень", - сказал И.Алиев на трехсторонней встрече с президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Президент Азербайджана отметил, что "иранские и российские компании уже 20 лет участвуют в разработке нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспия и вкладывают крупные инвестиции".