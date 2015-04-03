SOCAR в сентябре сдаст в эксплуатацию крупнейший морской порт в Турции

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Реализация энергетических проектов Азербайджана на территории Турции осуществляется на высоком уровне. Все работы продолжаются по намеченной программе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своем интервью АЗЕРТАДЖ.

Р.Абдуллаев отметил, что работы по строительству морского порта в Измире проводятся в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева на высоком уровне и по намеченному графику.

"Строящийся в Измире морской порт, который будет сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года, станет крупнейшим портом Турции. После того как в 2018 году заработает нефтеперерабатывающий завод Star, SOCAR станет одной из двух крупнейших компаний Турции", - подчеркнул глава SOCAR.