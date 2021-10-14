SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции на 88%

В третьем квартале текущего года заметно вырос объем экспортируемой Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) продукции нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания экспортировала из Азербайджана около 1,1 млн тонн продукции, то есть на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Важную роль в этом росте сыграл рост производства на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.
Наряду с этим, был также отмечен значительный рост экспорта химической продукции.