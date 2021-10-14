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SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции на 88%

SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции на 88% В третьем квартале текущего года заметно вырос объем экспортируемой Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) продукции нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Энергетика
14 октября 2021 г. 18:44
SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции на 88%

В третьем квартале текущего года заметно вырос объем экспортируемой Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) продукции нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания экспортировала из Азербайджана около 1,1 млн тонн продукции, то есть на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важную роль в этом росте сыграл рост производства на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Наряду с этим, был также отмечен значительный рост экспорта химической продукции.  

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Версия на английском языке SOCAR increases petrochemical exports by 88%
Версия на азербайджанском языке SOCAR neft-kimya məhsullarının ixracını 88 % artırıb

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