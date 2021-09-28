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SOCAR Turkey расширяет научное сотрудничество с Техническим университетом Гебзе 

SOCAR Turkey расширяет научное сотрудничество с Техническим университетом Гебзе  При Техническом университете Гебзе (GTU) начало свою деятельность исследовательское подразделение SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş - центр технологических систем SOCAR Ar-Ge.
Энергетика
28 сентября 2021 г. 13:01
SOCAR Turkey расширяет научное сотрудничество с Техническим университетом Гебзе 

При Техническом университете Гебзе (GTU) начало свою деятельность исследовательское подразделение SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş - центр технологических систем SOCAR Ar-Ge.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), проект будет реализован в технопарке GTU.

В этом центре, где будут развивать совместные проекты, реализация которых началась в прошлом году, будет обеспечена интеграция научных исследований университета и деятельности SOCAR Turkey, усовершенствованы новые продукты и процессы.

Центр технологических систем SOCAR Ar-Ge будет разрабатывать инновационные проекты для продуктивного и устойчивого производства. Инновационные решения, которые будут получены благодаря объединению опыта SOCAR Türkiyə Ar-Ge с научной инфраструктурой, предлагаемой университетом, будут способствовать конкурентоспособному и динамичному развитию SOCAR.

Среди основных проектов, которые будут реализовываться в рамках сотрудничества SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş и GTU, важное место занимает продолжение работ по окончательному варианту устройства, которое выполняет анализ катализаторов, используемых в производстве нефтехимической продукции. Здесь также будут продолжены работы по проекту моделирования и оптимизации установки гидрокрекинга, которая является одним из важных звеньев, влияющих на рентабельность нефтеперерабатывающего производства, проектированию автономных летательных аппаратов для обслуживания на производственных площадках и транспортировки опасных образцов, разработке специальных вычислительных датчиков, направленных на высокую прогнозирующую способность в производстве, а также совместные проекты по преобразованию производственных отходов в ценные продукты. В центре также будут развиваться инновационные проекты, снижающие воздействие производственных отходов на окружающую среду, и направленные на их переработку.

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Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR Türkiyə” Gebze Texniki Universiteti ilə tədqiqat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

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