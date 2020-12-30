SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти у Petronas

SOCAR Trading, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, стала победителем тендера на закупку сырой нефти, добываемой на месторождении “Киянлы” компанией Petronas в Туркменистане

SOCAR Trading, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, стала победителем тендера на закупку сырой нефти, добываемой на месторождении “Киянлы” компанией Petronas в Туркменистане.

Контракт был заключен на два года с возможностью продления на более длительный срок в будущем, сообщает Report.

Соглашение обеспечит ежегодные поставки из Туркменистана около 1 млн. тонн сырой нефти.

В целом, годовой объем контрактов SOCAR Trading на поставку различных видов нефти из Туркменистана, России и Казахстана по главному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Каспийском регионе составляет более 4 миллионов тонн.