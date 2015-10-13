Компания SOCAR Trading стала финалистом Platts Global Energy Awards 2015

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Trading, торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), стала финалистом Platts Global Energy Awards.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Trading, она названа финалистом конкурса Platts Global Energy Awards - ежегодной программы, отмечающей заслуги за образцовое руководство в сфере промышленности и инновации.

В 2015 году финалисты выбирались из почти 200 номинантов из 30 стран мира с 4 континентов.

"SOCAR Trading борется за награды в этом году в категории "Стратегическая сделка года"", - сказано в сообщении компании.

Награда Platts Global Energy Awards была основана в 1999 году, ее часто называют "Оскаром" в энергетической отрасли. Она охватывает 17 категорий деятельности в энергетической сфере в мире.

"Сотни представителей энергетической отрасли мира соберутся 9 декабря в Нью-Йорке для участия в 2015 Platts Global Energy Awards, в том числе и представители SOCAR", - говорится в сообщении.