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SOCAR Trading объявлен трейдером года

SOCAR Trading объявлен трейдером года Премия Argus LPG Awards of Excellence 2020 была вручена в партнерстве со Всемирной ассоциацией сжиженного нефтяного газа (WLGPA)
Энергетика
5 ноября 2020 г. 15:00
SOCAR Trading объявлен трейдером года

Глава подразделения сжиженного нефтяного газа (СПГ) SOCAR Trading – дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) – Флоран Шевриер (Florent Chevrier) объявлен трейдером года по версии Argus LPG Awards of Excellence 2020.

Как сообщает Report, Шевриер длительное время является трейдером в глобальной энергетической торговле в Женеве и был удостоен этой награды известными коллегами из отрасли.

Премия Argus LPG Awards of Excellence 2020 была вручена в партнерстве со Всемирной ассоциацией сжиженного нефтяного газа (WLGPA). Выбор этой награды осуществляется по 4 категориям – "Трейдер года", "Устойчивость к COVID", "Инновационные технологии" и "Национальные ассоциации".

Ф.Шевриер победил в номинации "трейдер" 2020 года за творчество в области торговли, лидерство в вопросах адаптации к изменяющимся торговым потокам и открытия новых источников снабжения, а также поддержки LPG ассоциаций и местных экономик с точки зрения спроса.

По словам Ф.Шевриера, он очень гордится тем, что получил эту награду от своих партнеров: "Я очень счастлив, что на одном пути со своими коллегами и получаю эту престижную награду от имени команды СПГ SOCAR Trading. Верю, что эта награда будет воспринята как применяемая SOCAR Trading успешная бизнес-модель развития индустрии. Мы заложили фундамент честности во всех наших делах и создали прочные связи со всеми нашими коммерческими партнерами”.

В заключении он поблагодарил Argus Media.

Главной темой премии Argus LPG Awards of Excellence 2020 являются инновации и устойчивость во всем мире. В период ослабления глобальной бизнес-активности SOCAR Trading, работая в условиях экономической неопределенности, добилась успешного управления своим бизнесом по всем финансовым и операционным аспектам.

"SOCAR Trading реализовала цифровые решения за последние два года. В частности, это было сделано благодаря рискам и адаптации. SOCAR Trading расширяется в направлении новых перспективных рынков", - сказал Ф. Шевриер.

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Версия на английском языке SOCAR Trading awarded trader of year
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Trading” ilin treyderi elan edilib

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