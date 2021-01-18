SOCAR Polymer увеличил экспорт полиэтилена и полипропилена на 58%

SOCAR Polymer стал крупнейшим экспортером полипропилена в Россию в 2020 году

Экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году (вместе с полимерами) составил около 2,4 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что компания SOCAR Polymer экспортировала 132,5 тыс. тонн полимерной продукции, включая полиэтилен высокой плотности и полипропилен различных сортов, что на 58% больше, чем в 2019 году.

Основными экспортными рынками полимерных изделий, производимых в Азербайджане, являются Россия, Турция и Китай.

Отметим, что SOCAR Polymer стал крупнейшим экспортером полипропилена в Россию в 2020 году. В течение года начались продажи полимерных изделий на рынках Австрии, Румынии и Грузии.