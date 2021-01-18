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SOCAR Polymer увеличил экспорт полиэтилена и полипропилена на 58%

SOCAR Polymer увеличил экспорт полиэтилена и полипропилена на 58% SOCAR Polymer стал крупнейшим экспортером полипропилена в Россию в 2020 году
Энергетика
18 января 2021 г. 14:26
SOCAR Polymer увеличил экспорт полиэтилена и полипропилена на 58%

Экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году (вместе с полимерами) составил около 2,4 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что компания SOCAR Polymer экспортировала 132,5 тыс. тонн полимерной продукции, включая полиэтилен высокой плотности и полипропилен различных сортов, что на 58% больше, чем в 2019 году.

Основными экспортными рынками полимерных изделий, производимых в Азербайджане, являются Россия, Турция и Китай.

Отметим, что SOCAR Polymer стал крупнейшим экспортером полипропилена в Россию в 2020 году. В течение года начались продажи полимерных изделий на рынках Австрии, Румынии и Грузии.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” polietilen və polipropilen ixracını 58 % artırıb

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