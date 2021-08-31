SOCAR Polymer увеличил доходы от экспорта на 64%

В январе-июле этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало продукции на сумму 122,7 млн долларов США

В январе-июле этого года SOCAR Polymer экспортировал продукции на сумму 122,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на 63,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В состав SOCAR Polymer входят заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.

Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.