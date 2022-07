SOCAR обсудил с ЕС перспективы расширения TANAP и TAP

Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф встретился с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Как сообщает Report, об этом Ровшан Наджаф написал в Twitter.

"Обсуждены растущая добыча газа в Азербайджане, перспективы расширения трубопроводов TANAP и TAP и значимость поддержки ЕС в этом направлении", - написал он.

Напомним, что вчера был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС. В документе предусматривается довести объем транспортировки газа в следующем году до 12 млрд кубометров, а в последующие годы - до 20 млрд кубометров.

В настоящее время объем газа, транспортируемого в Европу, составляет 8 миллиардов кубометров.

Меморандум подписали в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.