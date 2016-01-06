​SOCAR: Количество предназначенных для продажи акций DESFA пока не известно

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) может продать часть акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. Однако пока не уточняется, о каком количестве акций идет речь. Об этом сообщили в компании SOCAR в ответ на запрос Report.

"На данный момент ведутся переговоры и обсуждения по данному вопросу", - отметили в SOCAR.

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Итальянская компания Snam, бельгийская Fluxys и испанская Enagas заинтересованы в приобретении доли в DESFA и направили официальное обращение в Фонд развития активов Греции (HRADF) по данному вопросу.

Напомним, что данные компании также представлены в консорциуме TAP, призванном обеспечить поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки "Шахдениз". Доля SnamS.p.A. в проекте составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%.

Недавно греческие СМИ распространили информацию о том, что SOCAR готов продать не 17%, а более 25% своей доли в DESFA другой компании или группе.