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SOCAR и LUKoil расширят сотрудничество в Азербайджане

SOCAR и LUKoil расширят сотрудничество в Азербайджане LUKoil заинтересована в расширении существующего сотрудничества
Энергетика
25 ноября 2020 г. 13:36
SOCAR и LUKoil расширят сотрудничество в Азербайджане

Состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева и президента LUKoil Вагита Алекперова.

Как сообщили Report в SOCAR, во встрече приняли участие вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров и начальник управления инвестиций Вагиф Алиев.

На встрече был затронут вопрос о долгосрочном сотрудничестве между LUKoil и SOCAR, высоко оценено участие российской компании в проектах, реализуемых в Азербайджане, обсуждены вопросы продолжения сотрудничества на структурах ”Нахчыван“,” Гошадаш".

В.Алекперов отметил, что LUKoil заинтересована в расширении существующего сотрудничества. Стороны также обсудили возможное участие компании в других проектах, проводимых в сфере нефтегазовой разведки и добычи в Азербайджане.

Отметим, что компания LUKoil работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет по 10% в проектах "Шахдениз" и Южно-Кавказского трубопровода. Также в январе текущего года между компаниями был подписан Меморандум о взаимопонимании по разведывательному блоку, охватывающему перспективную структуру "Нахчыван" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также перспективные структуры "Прикаспийско-Губинская" и "Гошадаш" на мелководном участке моря.

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