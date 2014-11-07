SOCAR до конца года сдаст в эксплуатацию приэстакадную площадку на месторождении "Нефт Дашлары"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) до конца 2014 года сдаст в эксплуатацию приэстакадную площадку №1954A на месторождении "Нефт Дашлары". Как сообщили Report в SOCAR, приэстакадная площадка предназначена для бурения 10 новых эксплуатационных скважин. Строительство осуществляет Трест Neftqaztikinti.

Площадка будет установлена при глубине моря 17 метров. После сдачи в эксплуатацию, суточный дебит нефти с пробуренных скважин составит 100 тонн.

В настоящее время уже завершено строительство гидротехнической части, подготовлены постамент и стойки для технологического оборудования, площадка для сборки труб, две посадочные и две причальные площадки и другие объекты.

Также планируется строительство еще двух причальных площадок и одной служебной, установка технологического и бурового оборудования, прокладка технологических труб, установка вышки, прокладка технологических трубопроводов.

Отметим, что месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.