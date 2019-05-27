​SOCAR AQS начала бурение на месторождении "Гюнешли"

SOCAR AQS приступила к буровым работам на разведочной скважине №38 и скважине №342 с платформы №7, а также на скважине №346 с платформы №11 мелководной части месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщили Report в компании.

Скважина №38 будет пробурена до свиты "Гала", а ее проектная глубина составит 4 150 м. Скважина №342 проектной глубиной 2 670 будет пробурена до свиты "Балаханы".

Буровые работы на разведочной скважине выполняются с помощью буровой установки HongHuaZJ 70/4500 DZ, скважине №342 – буровое оборудование нового поколения Bentec 3000 HP.

Скважина №346 будет пробурена до свиты "Фасиля", проектная глубина составит 3 550 м.

Заказчиком работ является ПО "Азнефть" SOCAR.