Симсон: Надеемся на сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29 по Глобальным обязательствам

На данный момент Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы путем обеспечения надежных и разнообразных источников поставок энергоносителей и развития транзитной инфраструктуры. Азербайджан наряду с международными орг

На данный момент Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы путем обеспечения надежных поставок энергоносителей и развития транзитной инфраструктуры. Наряду с международными организациями и компаниями, страна вкладывает значительные инвестиции в энергетическую сферу и экспортирует нефть, природный газ, нефтехимическую продукцию и электроэнергию на международные рынки.

В интервью Report Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о роли нашей страны в энергетической безопасности ЕС, будущих проектах, значимости Южного газового коридора в условиях современных реалий и многое другое.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана в глобальных процессах, связанных с энергетикой, энергобезопасностью и энергетическим переходом?

- Азербайджан является важным энергетическим партнером ЕС. Наш Меморандум о взаимопонимании в области энергетики от 2022 года направлен не только на обеспечение альтернативных поставок газа в Европу, но и закладывает основу для долгосрочного партнерства в области энергоэффективности и чистой энергии. Он будет способствовать достижению целей диверсификации в рамках плана REPowerEU [план Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года] и поможет Европе покончить с зависимостью от российского газа. Для нас особенно важно укрепить наше сотрудничество в области развития и внедрения возобновляемых источников энергии, в том числе и с учетом проведения COP29 в конце этого года в Баку.

- Какие темы будут в центре внимания в ходе вашего визита в Баку для участия в заседании Консультативного совета ЮГК?

- Заседание Консультативного совета Южного газового коридора будет посвящено расширению пропускной способности трубопровода, который представляет собой важнейший маршрут диверсификации поставок газа в ЕС. Мы также обсудим роль Южного газового коридора в поддержке усилий по постепенному отказу от угля и диверсификации газоснабжения в соседних с ЕС странах. Эти переговоры имеют ключевое значение для решения региональных и глобальных проблем энергобезопасности.

Крайне важно, что наряду с Консультативным советом ЮГК также пройдет второй Консультативный совет по зеленой энергетике, который будет опираться на успешный опыт 2023 года. Он будет заниматься вопросами продвижения производства возобновляемой энергии, энергоэффективности и возобновляемого водорода, которые являются основополагающими направлениями энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном.

- Насколько расширение санкций против России повысило значимость ЮГК? Как вы оцениваете вклад Азербайджана в смягчение последствий энергетического кризиса?

- Азербайджан играет важную роль в поддержке наших усилий по отказу от российского топлива. Поставки азербайджанского природного газа на рынок ЕС достигли 11,4 миллиарда кубометров в 2023 году, мы намерены увеличить этот объем ежегодно до 20 миллиардов кубометров к 2027 году, как было указано в Меморандуме о взаимопонимании в области энергетики 2022 года.

- Как обстоит вопрос по финансовой поддержке расширения пропускной способности ЮГК? Ожидается ли участие ЕС в этом процессе? Когда ожидается принятие решения относительно инвестирования расширения ЮГК?

- Заседание Консультативного совета предоставит возможность обсудить необходимую модернизацию инфраструктуры Южного газового коридора.

В вопросе модернизации газовой инфраструктуры Европейский банк реконструкции и развития может сыграть определенную роль, если будет подготовлен четкий проект. При этом необходимо будет учитывать обязательства по Парижскому соглашению и планы действий по борьбе с выбросами метана. В любом случае, инвестиционные решения должны принимать организаторы проектов, а не Европейская комиссия.

- В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 8 стран по Трансадриатическому газопроводу. Какие еще европейские страны хотели бы сотрудничать с Азербайджаном в этой области? Какие новые интерконнекторы планируется построить в настоящее время, помимо газового интерконнектора Греция - Северная Македония?

- Налицо значительный прогресс в реализации различных проектов газовой инфраструктуры, которые позволят расширить сферу действия Южного газового коридора в ЕС и на Западных Балканах. Проекты включают Трансадриатический трубопровод, Кольцо солидарности между Болгарией, Румынией, Хорватией и Словакией, инициативы по созданию Вертикального газового коридора, а также интерконнектор Болгария-Сербия. Мы также заинтересованы в максимальном использовании существующих систем транспортировки, таких как Трансбалканский трубопровод, и завершении текущих проектов, которые еще больше повысят диверсификацию поставок на интегрированный европейский рынок.

Комиссия также мобилизовала 1,9 млрд евро инвестиций в рамках Инвестиционной программы для Западных Балкан и Инструмента помощи перед вступлением [механизм финансирования ЕС], включая 700 млн евро грантового финансирования с 2021 года для проектов, связанных с энергоэффективностью, производством возобновляемой энергии и укреплением инфраструктуры подключения к энергосистеме. Эти инвестиции ускорят декарбонизацию и повысят энергетическую безопасность в регионе.

Согласно нашим пересмотренным правилам для трансграничной энергетической инфраструктуры, газовые инфраструктурные проекты больше не могут пользоваться финансовой поддержкой в рамках механизма the Connecting Europe Facility [фонд ЕС, созданный в 2014 году для инвестиций в инфраструктуру по всему союзу в транспортных, энергетических, цифровых и телекоммуникационных проектах].

- Летом 2022 года ЕС и Азербайджан подписали энергетический меморандум. Планируется ли подписание новых аналогичных документов?

- На данный момент наше внимание сосредоточено на реализации Меморандума о взаимопонимании, который мы подписали в 2022 году.

- В этом году Азербайджан впервые примет у себя COP29. Как это повлияет на переход Азербайджана к программе "зеленой экономики"? Как ЕС может поддержать Азербайджан в проведении этого грандиозного мероприятия?

- Мы будем тесно сотрудничать с командой COP29, чтобы сделать его успешным.

В частности, мы надеемся на тесное сотрудничество с Азербайджаном в целях реализации Глобального обязательства по утроению мощностей возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности во всем мире к 2030 году.

- Планирует ли ЕС инвестировать в возобновляемые источники энергии в Азербайджане? ЕС и Азербайджан совместно работали над принятием Долгосрочной стратегии развития с низким уровнем выбросов. На какой стадии находится этот процесс?

- На втором Консультативном совете по зеленой энергетике основное внимание будет уделено развитию обширных мощностей морской, ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане и интеграции рынков на региональном уровне.

Предстоящие встречи в Баку станут возможностью для европейских официальных лиц и компаний продолжить сотрудничество с партнерами по развитию морских ветроэнергетических мощностей и содействовать инвестициям европейских предприятий в азербайджанский рынок.