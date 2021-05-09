Силы безопасности Ирака предотвратили подрыв нефтяной скважины

Служба безопасности обезвредила бомбу, заложенную возле одной из скважин месторождения Бай-Хасан

Сотрудники службы безопасности Ирака предотвратили попытку взрыва нефтяной скважины в провинции Киркук. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Shafaq News .

Согласно данным его источников, служба безопасности обезвредила бомбу, заложенную возле одной из скважин месторождения Бай-Хасан, расположенного на северо-западе провинции.

В результате проведения операции никто не пострадал.

На этой неделе месторождение Бай-Хасан уже подвергалось нападению. Неизвестными были подорваны две нефтяные скважины. В результате инцидента погибли и получили ранения несколько сотрудников службы безопасности.