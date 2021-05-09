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Силы безопасности Ирака предотвратили подрыв нефтяной скважины

Силы безопасности Ирака предотвратили подрыв нефтяной скважины Служба безопасности обезвредила бомбу, заложенную возле одной из скважин месторождения Бай-Хасан
Энергетика
9 мая 2021 г. 17:00
Силы безопасности Ирака предотвратили подрыв нефтяной скважины

Сотрудники службы безопасности Ирака предотвратили попытку взрыва нефтяной скважины в провинции Киркук. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

Согласно данным его источников, служба безопасности обезвредила бомбу, заложенную возле одной из скважин месторождения Бай-Хасан, расположенного на северо-западе провинции.

В результате проведения операции никто не пострадал.

На этой неделе месторождение Бай-Хасан уже подвергалось нападению. Неизвестными были подорваны две нефтяные скважины. В результате инцидента погибли и получили ранения несколько сотрудников службы безопасности.

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Версия на английском языке Iraqi security forces thwart attack on oil well

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