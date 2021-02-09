Сельджук Акат: Поставки азербайджанского газа по TANAP - большой проект для будущего

"Транспортировка добываемого из азербайджанского сектора Каспийского моря природного газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) на мировые рынки является самым крупным проектом на предстоящий период”.

"Транспортировка добываемого из азербайджанского сектора Каспийского моря природного газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) на мировые рынки является самым крупным проектом на предстоящий период”.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил глава Турецко-азербайджанского делового совета Управления внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельджук Акат.

"Доставка существующих ресурсов Каспийского моря на мировые рынки с помощью TANAP станет самым большим новым проектом будущего. Азербайджан и Туркменистан уже договорились о границах и запасах газа на Каспии”, - сказал С.Акат.

По его словам, транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Средиземное море и вывод ее на международный рынок является важной частью этого проекта.