Saxo Bank спрогнозировал стоимость нефти в I квартале

Сильный рост цен на нефть с начала ноября, вызванный началом вакцинаций, поднял цены на марку Brent выше 50 долларов США за баррель

Нефть марки Brent в I квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне 50–55 долларов США за баррель на фоне по-прежнему низкого спроса из-за последствий коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе Saxo Bank на I квартал.

Экономисты отмечают, что сильный рост цен на нефть с начала ноября, вызванный началом вакцинаций, поднял цены на марку Brent выше 50 долларов США за баррель, а также создал предпосылки для роста цен в конце года.

«Поскольку мировой спрос на нефть по-прежнему ниже доковидного уровня примерно на шесть миллионов баррелей в день, мы не видим существенного риска повышения цен на нефть до 2022 или даже 2023 года. Исходя из этого, мы ожидаем, что торговля сырой нефтью марки Brent в течение квартала будет происходить в диапазоне 50–55 долларов США», — прогнозируют они.

В целом Saxo Bank ожидает, что ослабевший доллар США, обусловленное появлением вакцин восстановление глобального спроса и возникающие опасения по поводу климата создают предпосылки для «суперцикла сырьевого рынка», который будет расти на протяжении 2021 года и далее.

«Такой рост обусловлен множеством сопутствующих факторов: от сокращения предложения до перенасыщения мирового рынка наличными деньгами», — комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Как сообщалось ранее, стоимость барреля апрельской нефти Brent 26 января днем составила 55,65 доллара США за баррель (-0,05%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 52,76 доллара США (-0,02%).