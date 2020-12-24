Saxo Bank: Цена на Brent может упасть на 10%

Достигнутая отметка 51–52 доллара США за баррель, скорее всего, станет текущим максимумом

Появление более заразного штамма коронавируса может привести к 10-процентному падению цен на нефть из-за возможных локдаунов.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом заявил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

«Оптимизм в отношении вакцин и денежных стимулов, способствовавший падению курса доллара, был ключевым фактором для безудержных спекуляций на рынках, включая нефтяной. И хотя в 2021 году цены на нефть продолжат расти, краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась», — отметил Хансен.

Достигнутая отметка 51–52 доллара США за баррель, скорее всего, станет текущим максимумом, так как фундаментальных факторов для роста, таких как стабильно растущий спрос, нет, добавил эксперт.

«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до 46 долларов США за баррель, прежде чем найдет поддержку», — предупредил Хансен. В то же время он отметил, что в долгосрочной перспективе рынок поддержат новости о старте массовой вакцинации от коронавируса.

Об обнаружении нового типа коронавируса в Минздраве Великобритании сообщили 14 декабря. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот тип вируса распространяется быстрее, чем «привычный» SARS-CoV-2. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

Отметим, что стоимость февральской нефти Brent 24 декабря утром составила 51,61 доллара США (+0,72%). Баррель февральской нефти WTI торговался по 48,43 доллара США (+0,64%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 51,24 и 48,12 долларов США соответственно.