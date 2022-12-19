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Саудовская Аравия заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном

Саудовская Аравия заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.
Энергетика
19 декабря 2022 г. 11:16
Саудовская Аравия заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном

Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом министр инвестиций Саудовской Аравии, сопредседатель совместной комиссии между двумя странами Халид бин Абдулазиз аль-Фалих заявил во время выступления на проходящем в Баку 7-м заседании совместной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия.

Саудовский министр добавил, что существуют возможности для дальнейшего развития сотрудничества двух стран: "Я выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку расширения связей между нашими странами. Существуют возможности сотрудничества между нашими странами во многих сферах, в частности, в энергетической".

По его словам, с компанией Acwa Power заключен контракт на создание в Азербайджане парка ветряной энергии мощностью 240 МВт: "Полагаем, что и у других саудовских компаний есть возможность сотрудничества с Азербайджаном. Сегодня потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане можно оценивать не мегаваттами, а гигаваттами".

Халид бин Абдулазиз аль-Фалих также выступил сторонником увеличения туристических поездок между двумя странами: "Количество туристов, посещающих Азербайджан из Саудовской Аравии, выросло на 30%. Мы заинтересованы в увеличении в будущем туристических рейсов между Баку и Джиддой".

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Версия на английском языке Saudi Arabia wants to expand energy cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanla enerji əməkdaşlığını genişləndirmək istəyir

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