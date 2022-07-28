Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть для Азии до рекордных значений

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может повысить сентябрьские цены на нефть для клиентов в Азии.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может повысить сентябрьские цены на нефть для клиентов в Азии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников в сфере нефтепереработки.

Так, государственный нефтяной гигант страны Saudi Aramco может повысить официальную отпускную цену (OSP) своей флагманской нефти Arab Light на 70 центов и 1 доллар за баррель по сравнению с предыдущим месяцем.

Повышение поднимет сентябрьскую цену до рекордного уровня, превзойдя предыдущий рекорд в 9,35 доллара за баррель выше средней цены Оман/Дубай, установленной на май.

Саудовская Аравия обычно устанавливает цены на основе ежемесячных изменений базовой структуры рынка Дубая, что отражает разброс цен в первый и третий месяцы.

В июле нехватка предложения привела к тому, что цены в ближайший месяц примерно на 1,70 доллара за баррель превысили цены, торгующиеся в следующем месяце.

Маржа прибыли азиатских НПЗ, перерабатывающих дубайскую нефть, за месяц упала на целых 97%.

"Дальнейший рост цен на сырую нефть может побудить нефтепереработчиков сократить добычу, чтобы управлять своими балансами", — считает один из респондентов.

Респонденты, опрошенные агентством Reuters, также ожидают, что ценовой разрыв между сортами Arab Light и Arab Heavy немного сократится после улучшения маржи мазута.

В прошлом месяце спрэд между легкими и тяжелыми нефтью составлял 4 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с октября 2014 года.

OSP на саудовскую нефть задают тренд для иранских, кувейтских и иракских цен, затрагивая около 9 млн баррелей в день (баррелей в сутки) сырой нефти, направляемой в Азию.