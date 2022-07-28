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Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть для Азии до рекордных значений

Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть для Азии до рекордных значений Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может повысить сентябрьские цены на нефть для клиентов в Азии.
Энергетика
28 июля 2022 г. 14:20
Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть для Азии до рекордных значений

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может повысить сентябрьские цены на нефть для клиентов в Азии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников в сфере нефтепереработки.

Так, государственный нефтяной гигант страны Saudi Aramco может повысить официальную отпускную цену (OSP) своей флагманской нефти Arab Light на 70 центов и 1 доллар за баррель по сравнению с предыдущим месяцем.

Повышение поднимет сентябрьскую цену до рекордного уровня, превзойдя предыдущий рекорд в 9,35 доллара за баррель выше средней цены Оман/Дубай, установленной на май.

Саудовская Аравия обычно устанавливает цены на основе ежемесячных изменений базовой структуры рынка Дубая, что отражает разброс цен в первый и третий месяцы.

В июле нехватка предложения привела к тому, что цены в ближайший месяц примерно на 1,70 доллара за баррель превысили цены, торгующиеся в следующем месяце.

Маржа прибыли азиатских НПЗ, перерабатывающих дубайскую нефть, за месяц упала на целых 97%.

"Дальнейший рост цен на сырую нефть может побудить нефтепереработчиков сократить добычу, чтобы управлять своими балансами", — считает один из респондентов.

Респонденты, опрошенные агентством Reuters, также ожидают, что ценовой разрыв между сортами Arab Light и Arab Heavy немного сократится после улучшения маржи мазута.

В прошлом месяце спрэд между легкими и тяжелыми нефтью составлял 4 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с октября 2014 года.

OSP на саудовскую нефть задают тренд для иранских, кувейтских и иракских цен, затрагивая около 9 млн баррелей в день (баррелей в сутки) сырой нефти, направляемой в Азию.

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Версия на английском языке Saudi Arabia eyes increasing crude prices to record highs in Asia

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