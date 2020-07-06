Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран

Премия к сорту Arab Light составит 1,2 доллара США за баррель, к другим сортам нефти - 1 доллар США за баррель

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для покупателей в Азии.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, премия к сорту Arab Light составит 1,2 доллара США за баррель, к другим сортам нефти - 1 доллар США за баррель. Как указывает Bloomberg, ожидалось увеличение премии на Arab Light до 1,45 долларов США за баррель.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.