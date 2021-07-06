Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии

Решение о повышении цен на нефть для покупателей из Азии было опубликовано после неудачных попыток ОПЕК+ договориться об условиях добычи в августе

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские цены на нефть для покупателей из Азии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия повысила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 0,8 доллара США за баррель, — теперь цена на 2,7 доллара США за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали повышения, но лишь на 0,65 доллара США.

Агентство отмечает, что решение о повышении цен на нефть для покупателей из Азии было опубликовано после неудачных попыток ОПЕК+ договориться об условиях добычи в августе.

Напомним, что встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года, а третий раунд переговоров 5 июля был отложен. Новая дата пока не названа. Источник РИА Новости в одной из делегаций альянса сообщил, что встреча с большой вероятностью может состояться в конце недели.

ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают. Комитет альянса рекомендовал осуществлять его ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.