Салтук Дюзйол: В этом году возможно заключение нового финансового соглашения по TANAP

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Соглашение о финансировании Трансанатолийского трубопровода (TANAP) может быть заключено уже к концу этого или же в первом квартале следующего года. Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

По его словам, в настоящее время совместно с компаниями BOTAŞ и “Южный газовый коридор” (ЮГК) ведутся переговоры со Всемирным банком (ВБ), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ ) и Азиатским инфраструктурным инвестиционным банком (АИИБ).

По информации, проект TANAP планируется завершить в июне 2018 года. С.Дюзйол отметил, что стоимость проекта снизилась на 25% на фоне происходящих в мировой экономике событий и на данный момент он оценивается в 11,7 млрд долларов: "TANAP имеет гораздо большее значение, чем Трансадриатический трубопровод (TAP) и проект расширения Южно-Кавказского трубопровода, также являющихся составной частью ЮГК".

По словам представителя TANAP, Турция и европейские страны по данному трубопроводу могут получать природный газ как из Азербайджана, так и из Туркменистана: “По трубопроводу возможна также транспортировка газа из стран Ближнего Востока (Ирак, Катар, Сирия, Ливан)”.