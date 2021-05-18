С начала года по TAP в Европу прокачано более 2 млрд кубометров газа

С начала года по TAP в Европу прокачано более 2 млрд кубометров газа

Исполнительный директор TAP Лука Шипати (Luka Schieppati) сообщил, что за 4,5 месяца с начала поставок газа по трубопроводу в Европу было прокачано более 2 млрд кубометров газа

https://static.report.az/photo/208fa11b-f5d3-3a36-84c0-125fd7474d6a.jpeg https://static.report.az/photo/208fa11b-f5d3-3a36-84c0-125fd7474d6a.jpeg

Консорциум TAP AG (Трансадриатический трубопровод) с 17 мая начал обязательную фазу рыночного тестирования с информационной фазой. Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум. Сообщается, что фаза предполагает двухмесячные сроки выполнения до представления фактических предложений. Обязательная фаза тестирования начинается после того, как проектное предложение TAP, итальянского оператора системы транспортировки Snam Rete Gas (SRG) и греческого оператора DESFA будет одобрено национальными регулирующими органами Греции, Албании и Италии в мае 2021 года. Исполнительный директор TAP Лука Шипати (Luka Schieppati) сообщил, что за 4,5 месяца с начала поставок газа по трубопроводу в Европу было прокачано более 2 млрд кубометров газа. Он также указал на возможность поэтапного расширения мощностей газопровода, в соответствии со спросом и предложением, что позволит странам региона Юго-Восточной Европы достичь своих целей по декарбонизации. Отметим, что по TAP транспортируется природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа. TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны. Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке TAP transports more than 2 bcm of gas since early 2021