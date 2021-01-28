Рыночные испытания TAP продолжатся в июле

Обязательные рыночные испытания Трансадриатического трубопровода (TAP), который транспортирует природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря в Европу, продолжатся в июле

Обязательные рыночные испытания Трансадриатического трубопровода (TAP), который транспортирует природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря в Европу, продолжатся в июле.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор TAP Лука Шипати (Luka Schieppati).

По его словам, рыночные испытания будут проводиться не реже одного раза в два года, чтобы предложить новые возможности для расширения TAP. Общая пропускная способность газопровода составляет 20 млрд кубометров.

Л. Шипати подчеркнул, что TAP имеет стратегическое значение сейчас и в будущем: “В настоящее время энергетическая безопасность и диверсификация остаются актуальными. Трубопровод расширяет свои возможности и связи в регионе, а также снижает зависимость от угля”.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20 %), BP (20 %), Snam (20 %), Fluxys (19 %), Enagás (16 %) и Axpo (5%).