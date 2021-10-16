Россию удивило желание Украины платить за российский газ на 20-30% дороже

Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс. За счет этого страна платит за газ на 20-30% дороже.

Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс. За счет этого страна платит за газ на 20-30% дороже.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на телеканале "Россия-1" в передаче "Вести в субботу".

"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление", - сказал он в интервью Сергей Брилеву.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года договорились продлить контракт на транзит газа на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров - с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "качай или плати", который был введен в украинское энергетическое законодательство.