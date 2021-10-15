Российские бизнесмены считают, что ЕС хочет лишить их низких цен на топливо

Представители крупного бизнеса из России опасаются, что ЕС хочет лишить их конкурентного преимущества - низких цен на топливо.

Представители крупного бизнеса из России опасаются, что ЕС хочет лишить их конкурентного преимущества - низких цен на топливо.

Как передает Report со ссылкой на DW, в ходе Российской энергетической недели, проходящей с 13 по 15 октября, чиновники и бизнесмены из Евросоюза обсуждают с российскими коллегами проблемы изменения климата, использования энергии солнца и ветра, а также будущее традиционной энергетики

При этом отмечается, что Россия хоть и движется в сторону экологизации ее экономики, но предпринимаемых действий недостаточно.

Европейский "зеленый курс", который предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году и введение трансграничного углеродного регулирования (ТУР) - одна из главных тем Российской энергетической недели, которая проходит в Москве.

При этом, российские бизнесмены и политики прямо высказывают свои сомнения в искренности намерений Евросоюза. "Наверное, ключевой момент, который волнует компании - в какой степени этот механизм направлен на борьбу с изменением климата и снижение углеродоемкости, а в какой степени - на передел денег", - поделился замгендиректора международной химической компании "Еврохим" Сергей Твердохлеб.

Так, Евросоюз собирается взимать пошлины на импортируемые товары, производство которых сопровождалось эмиссией углекислого газа. Действия Евросоюза по борьбе с изменением климата уже начали позитивно сказываться на поведении российских компаний.

"Зеленый курс" ЕС - это движение в правильном направлении, которое оказывает реальное влияние на экологизацию многих наших отраслей промышленности, - считает Алексей Книжников из Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия). - Мы видим, что нефтегазовые, да и другие российские компании все активнее движутся к "зеленому курсу".