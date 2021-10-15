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Российские бизнесмены считают, что ЕС хочет лишить их низких цен на топливо

Российские бизнесмены считают, что ЕС хочет лишить их низких цен на топливо Представители крупного бизнеса из России опасаются, что ЕС хочет лишить их конкурентного преимущества - низких цен на топливо.
Энергетика
15 октября 2021 г. 11:17
Российские бизнесмены считают, что ЕС хочет лишить их низких цен на топливо

Представители крупного бизнеса из России опасаются, что ЕС хочет лишить их конкурентного преимущества - низких цен на топливо.

Как передает Report со ссылкой на DW, в ходе Российской энергетической недели, проходящей с 13 по 15 октября, чиновники и бизнесмены из Евросоюза обсуждают с российскими коллегами проблемы изменения климата, использования энергии солнца и ветра, а также будущее традиционной энергетики

При этом отмечается, что Россия хоть и движется в сторону экологизации ее экономики, но предпринимаемых действий недостаточно.

Европейский "зеленый курс", который предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году и введение трансграничного углеродного регулирования (ТУР) - одна из главных тем Российской энергетической недели, которая проходит в Москве.

При этом, российские бизнесмены и политики прямо высказывают свои сомнения в искренности намерений Евросоюза. "Наверное, ключевой момент, который волнует компании - в какой степени этот механизм направлен на борьбу с изменением климата и снижение углеродоемкости, а в какой степени - на передел денег", - поделился замгендиректора международной химической компании "Еврохим" Сергей Твердохлеб.

Так, Евросоюз собирается взимать пошлины на импортируемые товары, производство которых сопровождалось эмиссией углекислого газа. Действия Евросоюза по борьбе с изменением климата уже начали позитивно сказываться на поведении российских компаний.

"Зеленый курс" ЕС - это движение в правильном направлении, которое оказывает реальное влияние на экологизацию многих наших отраслей промышленности, - считает Алексей Книжников из Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия). - Мы видим, что нефтегазовые, да и другие российские компании все активнее движутся к "зеленому курсу".

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