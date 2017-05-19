Роснефть не заглядывает дальше марта в вопросе пролонгации соглашения о сокращении нефтедобычи

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Я бы сейчас не заглядывал дальше марта следующего года. Надо будет понаблюдать за показателями сланцевой добычи в США". Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин на открытии офиса филиала компании Rosneft Deutschland в Берлине, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли к этому сроку рынок нефти восстановить баланс и не потребуется ли дальнейшей пролонгации договора.

Роснефть работает над поддержанием своей конкурентоспособности, чтобы быть готовой к уверенному возвращению на мировые рынки после того, как истечет срок действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил он.

Сечин также отметил, что Россия и Саудовская Аравия должны будут разработать механизм плавного выхода из соглашения, чтобы после истечения срока его действия избежать потрясений на рынке.