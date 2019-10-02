РФПИ и Saudi Aramco приобретут 30% "Новомета"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco подали в ФАС России ходатайство о покупке доли в "Новомете".

Как передает Reportсо ссылкой российские СМИ, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2019).

"Например, с Saudi Aramco, это крупнейшая нефтяная компания мира, и РФПИ, мы подали в ФАС ходатайство о покупке в компании "Новомет" большого пакета, чтобы эта компания работала на саудовском рынке", — сказал он.

По его словам, речь идет о приобретении около 30% "Новомета". РФПИ и Saudi Aramco объявят об инвестициях в российского производителя оборудования для нефтяной отрасли в ходе запланированного на октябрь визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.