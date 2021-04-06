Разрешена умра, определены требования

Паломники, которые соответствуют этим условиям, будут приняты в Мекку и смогут совершить поклонение

Начиная с месяца Рамазан, мусульманам, вакцинированным против COVID-19 или выздоровевшим после заражения коронавирусом, будет разрешена умра.

Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet", об этом говорится в новом заявлении Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, опубликованном в связи с COVID-19.

Паломники, которые соответствуют этим условиям, будут приняты в Мекку и смогут совершить поклонение. Эти условия распространяются на посещение мечети пророка Мухаммеда в Медине.

Сообщается, что в Саудовской Аравии привиты более 5 млн человек. По всему королевству действуют 587 центров вакцинации. Население Саудовской Аравии составляет 34 млн человек. По последним данным, в стране от коронавируса умерли 6 697 человек, заразились 392 682 человека. Число выздоровевших от коронавируса достигло 379 816 человек.