Работы по строительству интерконнектора IGB завершены 55%

"Интерконнектор Греция-Болгария (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB), предназначенный для прокачки азербайджанского природного газа в Болгарию, имеет большое значение для безопасности поставок и диверсификации источников голубого топлива, и мы не можем

"Интерконнектор Греция-Болгария (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB), предназначенный для прокачки азербайджанского природного газа в Болгарию, имеет большое значение для безопасности поставок и диверсификации источников голубого топлива, и мы не можем позволить себе идти на уступки касательно согласованных сроков".

Как сообщает Report, это было заявлено во время ознакомления с ходом строительства интерконнектора двумя исполнительными директорами компании ICGB - руководителем проекта IGB по Болгарии Теодорой Георгиевой и руководителем проекта IGB по Греции Константиносом Караяннакосом.

Во время встречи греческая компания заверила руководство ICGB, что все основные мероприятия активно продвигаются, и ожидается, что инфраструктура трубопровода будет завершена в срок - к концу 2021 года.

Отмечается, что уже сварены трубы на 160 км газопровода с Грецией, протяженность полностью завершенного участка 100 км. Подготовка траншеи продолжается параллельно с выполнением ряда других мероприятий. Подготовка к прокладке газопровода по дну реки Марица уже завершена, бригады на месте готовы начать бурение в соответствии с установленными временными рамками.

"Для нас особенно важно, чтобы интерконнектор был реализован в согласованные сроки, и мы подчеркнули это во время встречи с подрядчиком EPC. Трубопровод IGB имеет большое значение для безопасности поставок и диверсификации источников природного газа не только для Болгарии и Греции, но также и для всего региона, поэтому мы не можем идти на какие-либо уступки касательно согласованных сроков", - заявлено на встрече.

Отмечено, что проектная компания включила в контракт на строительство интерконнектора серьезную компенсацию на случай, если реализация IGB не будет завершена в установленные сроки: "Все стороны заинтересованы в успешном завершении строительства трубопровода в согласованные сроки, но, если эти условия не будут соблюдены, проектная компания без колебаний активирует договорные положения о компенсации. Интересы Греции и Болгарии будут защищены, и мы в этом отношении имеем полную поддержку правительств двух стран".

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.