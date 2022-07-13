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Пярвиз Шахбазов: По BTC прокачано 463 млн тонн азербайджанской нефти

Пярвиз Шахбазов: По BTC прокачано 463 млн тонн азербайджанской нефти С момента полного ввода в эксплуатацию системы Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прошло 16 лет.
Энергетика
13 июля 2022 г. 09:34
Пярвиз Шахбазов: По BTC прокачано 463 млн тонн азербайджанской нефти

С момента полного ввода в эксплуатацию системы Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прошло 16 лет.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что за этот период по BTC было прокачано около 518 млн тонн нефти, из которых 463 млн - азербайджанская нефть.

Напомним, что в настоящее время по трубопроводу BTC из Азербайджана осуществляется транспортировка нефти с Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу транспортируется нефть из Туркменистана, Казахстана и России.

Акционерами BTC Co являются: BP (30,1 %); AzBTC (25 %); MOL (8,9%); Equinor (8,71 %); TPAO (6,53%); Eni (5%); Total (5%), Itochu (3,4 %); INPEX (2,5%), Exxon Mobil (2,5 %) и ONGC (BTC) Limited (2,36%).

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Версия на английском языке Minister: BTC transported 463 million tons of Azerbaijani oil
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “BTC ilə 463 milyon ton Azərbaycan nefti nəql olunub”

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