Пярвиз Шахбазов: По BTC прокачано 463 млн тонн азербайджанской нефти

С момента полного ввода в эксплуатацию системы Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прошло 16 лет.

С момента полного ввода в эксплуатацию системы Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прошло 16 лет.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что за этот период по BTC было прокачано около 518 млн тонн нефти, из которых 463 млн - азербайджанская нефть.

Напомним, что в настоящее время по трубопроводу BTC из Азербайджана осуществляется транспортировка нефти с Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу транспортируется нефть из Туркменистана, Казахстана и России.

Акционерами BTC Co являются: BP (30,1 %); AzBTC (25 %); MOL (8,9%); Equinor (8,71 %); TPAO (6,53%); Eni (5%); Total (5%), Itochu (3,4 %); INPEX (2,5%), Exxon Mobil (2,5 %) и ONGC (BTC) Limited (2,36%).