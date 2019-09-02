"BP-Azerbaijan" проведет общественные слушания отчета по разведочному проекту "Шафаг-Асиман"

Для обсуждения проектного варианта документа по оценке воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу проекта по разведочному бурению на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря 11 сентября пройдет встреча с общественностью.

Как передает Report со ссылкой на сообщение оператора проекта - британской компании ВР, общественное слушание состоится с 10.00 до 12.00 в Holiday Inn Hotel.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Азербайджанской госкомпанией SOCAR и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено поровну.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. "Шафаг-Асиман" расположен на участке моря глубиной 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.