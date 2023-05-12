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Проведены тренинги по программе развития для стратегических руководителей SOCAR

Проведены тренинги по программе развития для стратегических руководителей SOCAR В рамках концепции “Академия лидерства” для стратегических руководителей Государственной нефтяной компании (SOCAR) при совместной организации Бакинской высшей школы нефти (БВШН) и Босфорского университета, одного из ведущих университетов Турции, была разр
Энергетика
12 мая 2023 г. 12:17
Проведены тренинги по программе развития для стратегических руководителей SOCAR

В рамках концепции “Академия лидерства” для стратегических руководителей Государственной нефтяной компании (SOCAR) при совместной организации Бакинской высшей школы нефти (БВШН) и Босфорского университета, одного из ведущих университетов Турции, была разработана программа развития с целью формирования единых подходов к лидерству, а также общих ценностей и культуры управления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Программа охватывает более 100 стратегических руководителей SOCAR и ряда предприятий, входящих в ее структуру, и состоит из серии тренингов по 5 модулям, проводимых тренерами Босфорского университета.

Тренинги, стартовавшие 13 апреля по первому модулю программы развития для стратегических руководителей в рамках концепции "Академии лидерства", успешно завершились 4 мая.

Обучение в общей сложности продлится до конца 2023 года, а участникам, успешно завершившим программу, будет вручен совместный сертификат БВШН и Босфорского университета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın strateji rəhbərləri üçün inkişaf proqramı üzrə təlimlər keçirilib

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