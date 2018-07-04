При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание, связанное с ситуацией в энергосистеме страны

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ При президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, связанное с ситуацией в энергетической системе страны.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ При президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, связанное с ситуацией в энергетической системе страны.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
News DepartmentАвтор новости
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