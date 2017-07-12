Президент Турции встретится с руководством SOCAR

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину событий 15 июля проведет встречу с главами 350 крупных компаний, среди которых будет представлено и руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации, Р.Т.Эрдоган встретится с главами ведущих мировых компаний, общий оборот которых составляет 4 трлн долларов. Президент коснется событий, произошедших после попытки госпереворота 15 июля, и призовет их инвестировать в Турцию.

На собрании примут участие руководители SOCAR, Bank of China, Bauhaus, Benetton, Chine Energy, Coca Cola, Facebook, General Electric, Google, Hewlett Packard, IBM, Koç, Mercedes, Motorola, Microsoft, Nike, Pepsi, Cisco, Siemens, Toyota, Vodafone и пр.