Президент ОПЕК: Соглашение ОПЕК+ достигло успеха

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Нет сомнений, что соглашение ОПЕК+ достигло успеха.

Как передает Report, об этом заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своей приветственной речи на заседании министров стран-членов ОПЕК в Вене.

"Нет сомнений, что соглашение ОПЕК+ достигло успеха, привнесло оптимистичные настроения на рынок нефти и уверенность в развитии индустрии", - сказал аль-Мазруи.

Кроме того, президент отметил, что на этом работа не заканчивается.

"В 2019 году мы видим новые вызовы, в том числе, потенциальное замедление спроса на нефть и более высокое предложение нефти. Несмотря на эти вызовы, я уверен, что все страны-члены ОПЕК и не ОПЕК продолжат совместную работу по достижению баланса на рынке", - сказал аль-Мазруи.