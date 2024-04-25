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MOL: Рассчитываем на дальнейший рост инвестиций в Азербайджан и развитие сотрудничества

MOL: Рассчитываем на дальнейший рост инвестиций в Азербайджан и развитие сотрудничества Инвестиции компании MOL в энергетический сектор Азербайджана до сих пор составили $2 млрд.
Энергетика
25 апреля 2024 г. 11:29
MOL: Рассчитываем на дальнейший рост инвестиций в Азербайджан и развитие сотрудничества

Инвестиции компании MOL в энергетический сектор Азербайджана до сих пор составили $2 млрд.

Как передает Report, об этом сегодня заявил управляющий директор MOL Azerbaijan Аттила Сомфаи в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Наши инвестиции в энергетическую сферу Азербайджана составили свыше 2 млрд долларов США. Тем не менее мы рассчитываем увеличить объем своих вложений и на долгосрочное сотрудничество",- сказал он.

Представитель MOL добавил, что у компании сложилось эффективное сотрудничество с SOCAR в рамках проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", а также в области снабжения смазочными маслами и в работе по повышению нефтеотдачи.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın MOL şirkəti Azərbaycana investisiyalarının artırılmasına hazırdır

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