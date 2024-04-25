Баку и Эр-Рияд будут сотрудничать в сфере перехода к зеленой энергетике в рамках председательства Азербайджана на COP29

Баку и Эр-Рияд будут сотрудничать в сфере перехода к зеленой энергетике в рамках председательства Азербайджана на COP29

В Баку сегодня состоялось первое заседание совместной рабочей группы Азербайджан -Саудовская Аравия по вопросам энергетического сотрудничества.

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В Баку сегодня состоялось первое заседание совместной рабочей группы Азербайджан -Саудовская Аравия по вопросам энергетического сотрудничества. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана. "Замминистра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов и заместитель министра нефти Саудовской Аравии Насир Аль Доссари высоко оценили динамику развития сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики", - говорится в информации. В ходе встречи стороны обсудили вопросы купли-продажи нефти и нефтепродуктов, поставки нефтепродуктов компанией SOCAR в саудовском направлении, вопросы совместного инвестирования в нефтехимический сектор. Также отмечалось успешное сотрудничество в формате ОПЕК+. Кроме того, участники встречи обсудили реализуемые с компанией ACWA Power совместные проекты в сфере ветровой, солнечной энергетики, зеленого водорода, вопросы, вытекающие из подписанных с ней соглашений, и конкретные шаги по их реализации. На встрече также обсуждались вопросы энергорегулирования, энергоэффективности, экспорта производимой в Азербайджане зеленой энергии в Европу. "Достигнута договоренность о сотрудничестве между двумя странами по возможным инициативам перехода к зеленой энергетике в рамках председательства Азербайджана на COP29", - отмечает ведомство. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram