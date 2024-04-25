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Министры: С апреля первые молекулы азербайджанского газа поступили в Венгрию

Министры: С апреля первые молекулы азербайджанского газа поступили в Венгрию 13:00
Энергетика
25 апреля 2024 г. 13:19
Министры: С апреля первые молекулы азербайджанского газа поступили в Венгрию

С апреля этого года начались поставки азербайджанского природного газа в Венгрию.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на бизнес-форуме в Баку.

Министр сказал, что Азербайджан экспортирует нефть в Венгрию, а с этого года начал поставлять газ.

"У нас есть контракт с Венгрией на поставку 100 млн кубометров газа", - сказал С.Бабаев.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в апреле были получены первые 50 млн кубометров азербайджанского газа.

Стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергосфере усилит энергетическую безопасность Венгрии, отметил он.

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Версия на английском языке Sahil Babayev: Azerbaijan started natural gas supply to Hungary
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azərbaycan Macarıstana təbii qaz tədarükünə başlayıb"

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