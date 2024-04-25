Кямал Аббасов: Венгерские компании примут участие в аукционе на создание солнечной станции

Азербайджан придает стратегическое значение сотрудничеству с Венгрией в сфере энергетики,

Азербайджан придает стратегическое значение сотрудничеству с Венгрией в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

Он отметил, что вчера в Баку прошло заседание азербайджано-венгерской рабочей группы, в рамках которой обсуждалось сотрудничество в сфере зеленой энергии.

Кроме того, у двух государств сложилось сотрудничество в рамках инициативы "Кольцо солидарности", которая предусматривает поставки дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу.

"Мы можем расширить наше энергосотрудничество с Венгрией за счет включения новых сфер",- добавил он.

К.Аббасов также сообщил, что в ближайшее время пройдет первый аукцион по строительству солнечной электростанции и "отрадно, что венгерские компании примут в нем участие".