О нас

Кямал Аббасов: Венгерские компании примут участие в аукционе на создание солнечной станции

Кямал Аббасов: Венгерские компании примут участие в аукционе на создание солнечной станции Азербайджан придает стратегическое значение сотрудничеству с Венгрией в сфере энергетики,
Энергетика
25 апреля 2024 г. 11:45
Кямал Аббасов: Венгерские компании примут участие в аукционе на создание солнечной станции

Азербайджан придает стратегическое значение сотрудничеству с Венгрией в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

Он отметил, что вчера в Баку прошло заседание азербайджано-венгерской рабочей группы, в рамках которой обсуждалось сотрудничество в сфере зеленой энергии.

Кроме того, у двух государств сложилось сотрудничество в рамках инициативы "Кольцо солидарности", которая предусматривает поставки дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу.

"Мы можем расширить наше энергосотрудничество с Венгрией за счет включения новых сфер",- добавил он.

К.Аббасов также сообщил, что в ближайшее время пройдет первый аукцион по строительству солнечной электростанции и "отрадно, что венгерские компании примут в нем участие".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kamal Abbasov: “Macarıstan şirkətləri günəş elektrik stansiyasının inşası üzrə hərracda iştirak edəcək”

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi