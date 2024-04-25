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Сийярто: Прилагаем много усилий для развития партнерства с Азербайджаном

Сийярто: Прилагаем много усилий для развития партнерства с Азербайджаном Венгрия прилагает много усилий для развития партнерства с Азербайджаном.
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 11:17
Сийярто: Прилагаем много усилий для развития партнерства с Азербайджаном

Венгрия прилагает много усилий для развития партнерства с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сегодня заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Был создан фонд для поддержки инвестиций в этом регионе в размере 50 миллионов долларов. Я хотел бы попросить вас поощрять ваши компании, как мы поощряем наши, продолжать поддерживать проекты, которые могут быть профинансированы из этого фонда",- сказал он.

Министр также подчеркнул, что одна из крупнейших фармацевтических компаний Венгрии подписала документ о сотрудничестве с Азербайджаном: "Со следующего года компания будет производить в Азербайджане до 19 видов продукции".

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