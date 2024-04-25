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SOCAR: AGMR может стать следующим важным вкладом в сокращение эмиссии в Азербайджане

SOCAR: AGMR может стать следующим важным вкладом в сокращение эмиссии в Азербайджане Глобальная инициатива по сокращению выбросов метана (AGMR) может стать очередным важным вкладом участников нефтегазовой отрасли в области сокращения эмиссии в Азербайджане.
Энергетика
25 апреля 2024 г. 20:23
SOCAR: AGMR может стать следующим важным вкладом в сокращение эмиссии в Азербайджане

Глобальная инициатива по сокращению выбросов метана (AGMR) может стать очередным важным вкладом участников нефтегазовой отрасли в области сокращения эмиссии в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом было заявлено на международной конференции, организованной совместно BP и SOCAR в рамках AGMR в эко-парке.

Участники мероприятия обсудили влияние выбросов метана на изменение климата, ставшее глобальной угрозой для нашей планеты, реализацию “Парижского соглашения” и его положений, мониторинг эмиссии метана во всей цепочке создания стоимости нефтегазовых операций, роль современных технологий в их сокращении, внедрение беспилотных и спутниковых технологий и прочие актуальные вопросы.

В выступлениях было отмечено, что изменение климата оказывает серьезное влияние не только на экологические, но и на экономические и социальные аспекты устойчивого развития.

В конференции приняли участие представители SOCAR, BP, других действующих в Азербайджане международных нефтегазовых компаний, организаций-операторов, программы ООН по окружающей среде, Европейской комиссии и другие гости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR: Azərbaycanda emissiyaların azaldılması üçün AGMR növbəti mühüm töhfə ola bilər

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