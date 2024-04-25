Сийярто: Сотрудничество с Азербайджаном способствует энергобезопасности Венгрии

Сотрудничество в энергетической сфере с Азербайджаном повышает энергобезопасность Венгрии.

Сотрудничество в энергетической сфере с Азербайджаном повышает энергобезопасность Венгрии.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Мы дружим и являемся стратегическими партнерами на протяжении многих лет. Наша дружба основана не только на интересах, но и на общих ценностях",- сказал он.

"Согласно статистике, в прошлом году мы побили рекорд нашей торговли. Это дает нам хорошую платформу для расширения сотрудничества. Особенно можно выделить область энергетики. Наше сотрудничество внесло большой вклад в обеспечение безопасности энергопоставок в Венгрию, что в нынешних условиях имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде",- заявил Сийярто.