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Сийярто: Сотрудничество с Азербайджаном способствует энергобезопасности Венгрии

Сийярто: Сотрудничество с Азербайджаном способствует энергобезопасности Венгрии Сотрудничество в энергетической сфере с Азербайджаном повышает энергобезопасность Венгрии.
Энергетика
25 апреля 2024 г. 10:55
Сийярто: Сотрудничество с Азербайджаном способствует энергобезопасности Венгрии

Сотрудничество в энергетической сфере с Азербайджаном повышает энергобезопасность Венгрии.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Мы дружим и являемся стратегическими партнерами на протяжении многих лет. Наша дружба основана не только на интересах, но и на общих ценностях",- сказал он.

"Согласно статистике, в прошлом году мы побили рекорд нашей торговли. Это дает нам хорошую платформу для расширения сотрудничества. Особенно можно выделить область энергетики. Наше сотрудничество внесло большой вклад в обеспечение безопасности энергопоставок в Венгрию, что в нынешних условиях имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде",- заявил Сийярто.

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Версия на английском языке Szijjarto: Co-op with Azerbaijan contributes to Hungary’s energy security
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: Azərbaycanla əməkdaşlıq Macarıstanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir

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